|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KESBER KUŞ
|439
|%14.32
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ ÇEREZ
|6
|%0.44
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ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATİ EFECAN
|13
|%0.94
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERİF YILMAZ
|102
|%3.25
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|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEŞE AKÇAYIR OKATAN
|14
|%1.56
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|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ KAYMAK
|880
|%13.45
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|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPER İRİKARA
|1595
|%10.55
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|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TEKDEMİR
|2535
|%1.85
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN ÇAMURDEPEN
|19
|%0.80
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ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KAVAS
|6
|%0.32
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SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSKENDER ÖZDAĞ
|348
|%2.09
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÜNLÜ
|355
|%0.83
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|TAMER KAMAR
|7
|%0.93
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BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|İLYAS ÇETAK
|12
|%1.88
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ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|0
|%0
|Detay
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|FATİH TURHAN
|0
|%0
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|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|ŞÜKRİYE TUĞCU
|4
|%2.58
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|0
|%0
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|
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|MEHMET KARA
|38
|%3.57
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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|
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALİ GÜVENÇ
|4
|%0.30
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ÇETİN ÖZDURGUT
|0
|%0
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|UĞUR ULUER
|8
|%0.96
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ALİ RIZA YILMAZ
|0
|%0
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TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|AHMET AKARSU
|0
|%0
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|
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|MUSTAFA KÜPELİ
|11
|%0.52
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|CUMALİ ÖZTÜRK
|157
|%24.34
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