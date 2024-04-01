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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.85 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.92
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KESBER KUŞ 439 %14.32 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ ÇEREZ 6 %0.44 Detay
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ EFECAN 13 %0.94 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF YILMAZ 102 %3.25 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞE AKÇAYIR OKATAN 14 %1.56 Detay
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ KAYMAK 880 %13.45 Detay
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPER İRİKARA 1595 %10.55 Detay
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TEKDEMİR 2535 %1.85 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN ÇAMURDEPEN 19 %0.80 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KAVAS 6 %0.32 Detay
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSKENDER ÖZDAĞ 348 %2.09 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÜNLÜ 355 %0.83 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
TAMER KAMAR 7 %0.93 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
İLYAS ÇETAK 12 %1.88 Detay
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
0 %0 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
FATİH TURHAN 0 %0 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
ŞÜKRİYE TUĞCU 4 %2.58 Detay
ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
0 %0 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
MEHMET KARA 38 %3.57 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALİ GÜVENÇ 4 %0.30 Detay
KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
ÇETİN ÖZDURGUT 0 %0 Detay
NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
UĞUR ULUER 8 %0.96 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
ALİ RIZA YILMAZ 0 %0 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
AHMET AKARSU 0 %0 Detay
TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
MUSTAFA KÜPELİ 11 %0.52 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
CUMALİ ÖZTÜRK 157 %24.34 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı