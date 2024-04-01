|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AKTAŞ
|56
|%0.56
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DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖKKEŞ NAMLI
|8488
|%27.26
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HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH KIROĞLAN
|548
|%26.88
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KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN KEDEROĞLU
|2103
|%3.97
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPASLAN KOCA
|26294
|%23.70
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SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASALET HATUNOĞLU
|4
|%0.25
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TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU
|684
|%10.06
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
|0
|%0
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MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
|0
|%0
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YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
|İBRAHİM ÖNAL
|341
|%24.67
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