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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%23.70 0
İL GENEL MECLİSİ
%11.46
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AKTAŞ 56 %0.56 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖKKEŞ NAMLI 8488 %27.26 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH KIROĞLAN 548 %26.88 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN KEDEROĞLU 2103 %3.97 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPASLAN KOCA 26294 %23.70 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASALET HATUNOĞLU 4 %0.25 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BEKİRÇAVUŞOĞLU 684 %10.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
0 %0 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
TÜRKMEN
Açılan Sandık Oranı %84.62
0 %0 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
İBRAHİM ÖNAL 341 %24.67 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı