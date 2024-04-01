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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.45 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.68
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAHTİYAR AŞIK 190 %1.19 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET KARAGÖZ 12 %0.91 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM BAŞKA 27 %0.95 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA KÖROĞLU 315 %4.26 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT YILDIZ 120 %2.50 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KERİM BENEK 3 %0.30 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASUMAN KARADENİZ 15 %1.05 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAVVA KASAP 51 %1.44 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AŞKIN GÜRSU 250 %7.10 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÖKSAL TOPTAN 3517 %6.45 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERPİL ÇOLAK 90 %0.93 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDEM AKKAYA 5 %0.32 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÖR 16 %0.84 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
ENDER KOPUZ 0 %0 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İHSAN MERT 40 %1.98 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT ER 83 %4.60 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı