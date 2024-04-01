|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KOÇBIYIK
|987
|%5.97
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZKAN BOLAT
|707
|%4.24
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BARIŞ OYPAN
|956
|%8.97
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM BEKTAŞ
|17878
|%14.19
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÇAPAŞ
|161
|%1.21
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ YILDIZ
|19617
|%22.98
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TURGAY ULUSOY
|5544
|%10.71
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KÖZ
|1868
|%2.26
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFİ GÖKÇE
|2148
|%8.81
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECATTİN DEMİRTAŞ
|45232
|%26.57
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET İÇLİ
|3284
|%19.43
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYDAHMET SANCAK
|645
|%5.77
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KAHRAMANOĞLU
|695
|%4.73
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYÜP ELMAS
|733
|%1.98
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZİKRİ OĞUZ PAMUK
|1368
|%2.98
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BUDAK
|1499
|%2.84
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN AYDOĞDU
|3006
|%50.44
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