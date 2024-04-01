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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%14.12 1
İL GENEL MECLİSİ
%12.57
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KOÇBIYIK 987 %5.97 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZKAN BOLAT 707 %4.24 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BARIŞ OYPAN 956 %8.97 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BEKTAŞ 17878 %14.19 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÇAPAŞ 161 %1.21 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ YILDIZ 19617 %22.98 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
TURGAY ULUSOY 5544 %10.71 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KÖZ 1868 %2.26 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFİ GÖKÇE 2148 %8.81 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATTİN DEMİRTAŞ 45232 %26.57 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET İÇLİ 3284 %19.43 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYDAHMET SANCAK 645 %5.77 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KAHRAMANOĞLU 695 %4.73 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP ELMAS 733 %1.98 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZİKRİ OĞUZ PAMUK 1368 %2.98 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BUDAK 1499 %2.84 Detay
YAKAKENT İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN AYDOĞDU 3006 %50.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı