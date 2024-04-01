|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENEL KORKMAZ
|108
|%4.22
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|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİKE TEPECİK
|3234
|%7.79
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KARAGÖLLÜ
|1101
|%1.29
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|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAFAK GÜMEN
|1891
|%9.57
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUBA ALOĞLU
|38
|%1.09
|Detay
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER BALOĞLU
|320
|%0.85
|Detay
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDİNE JANSET BAYGÜNEŞ
|54
|%1.54
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|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN SENEMOĞLU
|190
|%0.96
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|MUSTAFA ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|0
|%0
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULLAH CABADAN
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
|Detay
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|FATİH DÖNMEZ
|178
|%15.60
|Detay
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MEHMET ERAYDIN
|3
|%1.97
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|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|ALİ YAMAN
|33
|%15.07
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|NECATİ KARAKOÇ
|23
|%2.67
|Detay
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ŞEYRAN
|0
|%0
|Detay
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|0
|%0
|Detay
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|EMRE YILDIZ
|0
|%0
|Detay
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|ÜNAL TÜRKEKUL
|0
|%0
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