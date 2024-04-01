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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%16.77 0
İL GENEL MECLİSİ
%11.38
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMEL TAŞKIN 86 %0.84 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAŞAR ÖZKAN 32 %0.84 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET GÜR 22474 %16.77 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP ÖZKAN 33 %0.69 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ERGÜL 53 %1.23 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN TUNCAY 404 %29.62 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN ÇALIŞKAN 44 %3.07 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP KAYA 54 %4.34 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KÖSE 3 %0.25 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMZA SARI 13 %1.69 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı