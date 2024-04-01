|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMEL TAŞKIN
|86
|%0.84
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR ÖZKAN
|32
|%0.84
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET GÜR
|22474
|%16.77
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP ÖZKAN
|33
|%0.69
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ERGÜL
|53
|%1.23
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN TUNCAY
|404
|%29.62
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN ÇALIŞKAN
|44
|%3.07
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP KAYA
|54
|%4.34
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KÖSE
|3
|%0.25
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMZA SARI
|13
|%1.69
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