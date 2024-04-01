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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
İYİ PARTİ

  • KISALTMA

    İYİ PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Meral Akşener

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/10/2017
İYİ PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%3.77
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 1
  • Kazandığı İlçe Sayısı 24
  • Kazandığı Belde Sayısı 4
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.63 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.57
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAMİ BURTA 108 %1.98 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET KIZILTAŞ 205 %1.23 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET YILMAZ 61 %0.68 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK POLAT 325 %0.61 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BAY 347 %0.51 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN SAYGIN 886 %0.65 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASLAN BAYLAN 186 %0.86 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN ŞENKAL 34 %0.46 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM ÖZGÖKÇE 470 %0.87 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı