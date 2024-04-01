|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAMİ BURTA
|108
|%1.98
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET KIZILTAŞ
|205
|%1.23
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET YILMAZ
|61
|%0.68
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK POLAT
|325
|%0.61
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BAY
|347
|%0.51
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN SAYGIN
|886
|%0.65
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN BAYLAN
|186
|%0.86
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN ŞENKAL
|34
|%0.46
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM ÖZGÖKÇE
|470
|%0.87
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