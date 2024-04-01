|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLŞAH COŞKUNER
|31
|%0.57
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ERKAL
|29
|%0.53
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL CEVLAN
|142
|%0.63
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZGE YILMAZ
|87
|%0.79
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM TOKAY
|930
|%1.59
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH HAZAR AK
|6
|%0.33
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|AHMET TEVFİK TARIM
|7
|%0.28
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|NEJDET KOÇ
|17
|%0.37
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|TARIK BAĞDAT
|13
|%4.81
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|EFE CAN CEYLAN
|9
|%0.63
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|ZİYA SEVENCAN
|9
|%0.24
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|TAHA BERK TÜRKMEN
|7
|%0.30
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN GÜNEY
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|CEZAYİR ÖNCÜ
|0
|%0
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