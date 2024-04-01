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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.24 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.40
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZAN BOZAN 252 %0.36 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASEMİN SOYDAN 507 %0.32 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BAŞARAN 49 %0.17 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
BUKET SARİBAL 115 %0.22 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HEYBET ARSLAN 231 %0.33 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK GÖKMEN 602 %0.92 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH YURTSEVEN 1038 %0.34 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN HAYRİ ŞENER 134 %0.28 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET ŞEN 1519 %0.31 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER KILIÇ 1214 %0.35 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı