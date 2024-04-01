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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.34 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.60
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TOLGA KORKUT 157 %0.27 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİLGÜN BUZAN 226 %0.49 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SAİP ERİŞEN 95 %0.35 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEVKET SALMAN 605 %0.35 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ALİ ARTUNCA 1035 %0.40 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK 875 %0.31 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM UYSAL 344 %0.27 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKAYA 40 %0.19 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPHAN KOLAŞİNLİLER 506 %0.63 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECLA ÜREMİŞ 596 %2.65 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE ÇEVİK YALLI 943 %0.35 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
OSMAN ZEKİ ERGİN 671 %0.31 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
DİLEK ETE 575 %0.31 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL GÜMÜŞTEKİN 131 %0.16 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMİT NİŞANCI 10095 %28.51 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
JÜLİDE GENÇER 205 %0.45 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı