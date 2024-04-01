|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TOLGA KORKUT
|157
|%0.27
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİLGÜN BUZAN
|226
|%0.49
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SAİP ERİŞEN
|95
|%0.35
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BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEVKET SALMAN
|605
|%0.35
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ALİ ARTUNCA
|1035
|%0.40
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|GÜLDEREN ÖZAFACAN ZEĞEREK
|875
|%0.31
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM UYSAL
|344
|%0.27
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKAYA
|40
|%0.19
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPHAN KOLAŞİNLİLER
|506
|%0.63
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECLA ÜREMİŞ
|596
|%2.65
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HATİCE ÇEVİK YALLI
|943
|%0.35
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|OSMAN ZEKİ ERGİN
|671
|%0.31
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|DİLEK ETE
|575
|%0.31
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL GÜMÜŞTEKİN
|131
|%0.16
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMİT NİŞANCI
|10095
|%28.51
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|JÜLİDE GENÇER
|205
|%0.45
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