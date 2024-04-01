|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAŞİSKELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYIROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DARICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DERİNCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAŞAR AKA
|268
|%0.32
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DİLOVASI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKALP ERENOĞLU
|75
|%0.28
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GEBZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ERTÜRK
|1434
|%0.71
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GÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BALİ
|346
|%0.36
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İZMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TİMUR DUMAN
|447
|%0.21
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KANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ USLU
|85
|%0.27
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KARAMÜRSEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KÖRFEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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