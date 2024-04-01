|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MARAZ
|473
|%0.38
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AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN GÜLER
|422
|%0.82
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ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU
|580
|%0.34
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KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH KANCA
|162
|%0.35
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VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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