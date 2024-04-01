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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Memleket

  • KISALTMA

    MEMLEKET

  • GENEL BAŞKAN

    Muharrem İnce

  • KURULUŞ TARİHİ

    17/05/2021
MEMLEKET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.17
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 1
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.27 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.27
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MARAZ 473 %0.38 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN GÜLER 422 %0.82 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YEŞİM EMRİYE KADIOĞLU 580 %0.34 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH KANCA 162 %0.35 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı