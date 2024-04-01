|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SİNAN İNCETAŞ
|5
|%0.04
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLYAS DEMİRDÜZEN
|35
|%0.04
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MENDERES YAKUP ŞEN
|277
|%0.13
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ÖRÜN
|19
|%0.16
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASEMİN SAĞLAM
|34
|%0.20
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELMA ÖZDEMİR
|19
|%0.12
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖRÜN
|35
|%0.23
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIZ
|169
|%0.22
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEJDAT YILDIZ
|30
|%0.23
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ŞEN
|20
|%0.23
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI ÖĞÜT
|312
|%0.28
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖRÜN
|165
|%0.04
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|5
|%0.05
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÖRÜN
|27
|%0.22
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL IŞIK
|122
|%0.07
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