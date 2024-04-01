|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GEDİK
|19
|%0.14
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN URAL
|2
|%0.06
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LATİF URAL
|46
|%0.05
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN BOZKURT
|6
|%0.20
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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