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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.08
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.08 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.11
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET FARUK GÜNAY 14 %0.19 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TEYFİK AKSOY 104 %0.15 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KISA 57 %0.11 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET PARAKAT 3 %0.07 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİS BURHAN ÇİL 200 %0.13 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEVGİ DİNÇOĞLU 12 %0.04 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED KOP 25 %0.05 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT YİĞİT 4 %0.05 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOP 28 %0.06 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ COŞKUNSEVER 43 %0.06 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TAŞDEMİR 363 %0.56 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ YILDIRIM 268 %0.09 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CELAL DEMİR 15 %0.11 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLAL ÖNDER BAĞSAR 93 %0.19 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALUK BİLGİN 399 %0.08 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞABAN EK 89 %0.26 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÜSTÜN 271 %0.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı