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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.04 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.06
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞENUR YILDIZ 0 %0 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA KARAKAYA 1 %0.02 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAAN KÜRŞAD BAKAÇ 3 %0.05 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KANAR 12 %0.03 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL HAKKI DOĞAN 2 %0.19 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET OĞUZALP CİVELEK 2 %0.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET SOFU 36 %0.04 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA YAY 2 %0.12 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT İSTANBULLU 15 %0.06 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
0 %0 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı