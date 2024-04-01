|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EMRULLAH İNCEARIK
|43
|%0.24
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET MUSTAFA YAKAR
|41
|%0.12
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABAHADDİN KARAKUŞ
|15
|%0.24
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM HALİL EMRULLAH
|37
|%0.05
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASIM BARIK
|5
|%0.02
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EKİNCİ
|27
|%0.13
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AKAN
|405
|%0.10
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|METİN DERTLİ
|463
|%0.14
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞIH TAHİR TAŞDELEN
|6
|%0.05
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