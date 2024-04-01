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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.13
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EMRULLAH İNCEARIK 43 %0.24 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET MUSTAFA YAKAR 41 %0.12 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABAHADDİN KARAKUŞ 15 %0.24 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM HALİL EMRULLAH 37 %0.05 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ASIM BARIK 5 %0.02 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET EKİNCİ 27 %0.13 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AKAN 405 %0.10 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
METİN DERTLİ 463 %0.14 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞIH TAHİR TAŞDELEN 6 %0.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı