|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ CEBECİ
|16
|%0.03
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BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM MERT CEBECİ
|47
|%0.03
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BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|0
|%0
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BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİR ALKIN TUNCAY
|80
|%0.03
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BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|NALAN EMİR
|60
|%0.02
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ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜN BOYACIOĞLU
|53
|%0.04
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DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEFA PİŞKİN
|25
|%0.03
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GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ KOÇAK
|71
|%0.03
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KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|İSMAİL YASSIKAYA
|55
|%0.03
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜLKÜ ÇOBAN
|21
|%0.03
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KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|ALPER ÇAĞRI CEBECİ
|46
|%0.02
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MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM OKTAY
|27
|%0.04
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MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|YUNUS EMRE ÖZGÜN
|38
|%0.03
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NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ DEĞER
|21
|%0.06
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL PINAR
|93
|%0.11
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SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUDU ŞAHİN
|39
|%0.03
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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