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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.11 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.01
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÜNAL 3 %0.09 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ŞAHAP 11 %0.29 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL KALE 30 %0.06 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHİTTİN ESER 2 %0.02 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN POLAT 24 %0.05 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAKİR TONBALAK 14 %0.09 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOYUNCU 2 %0.03 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN KAPÇI 16 %0.06 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ MUŞTU 91 %0.23 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET CANDAN 3 %0.10 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT SAYAR 7 %0.21 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
FURKAN YAKIN 17 %0.18 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KORKMAZ 10 %0.19 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAMDİ ERDEM 351 %0.42 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA TOYDEMİR 2 %0.03 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN IŞIK 5 %0.06 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN SEVİNDİK 8 %0.28 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHİM AKTAŞ 22 %0.22 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM YAKIN 25 %0.08 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH KARA 59 %0.30 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİRAY ÇAĞLAR 6 %0.02 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ŞAHAP 115 %0.07 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET UÇUCU 10 %0.04 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP ALTINTOP 137 %0.08 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM TUTAR 19 %0.11 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İNCE 355 %0.11 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU 62 %0.15 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIZ 4 %0.09 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER YALÇIN 5 %0.11 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAKIN 26 %0.22 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı