|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÜNAL
|3
|%0.09
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|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ŞAHAP
|11
|%0.29
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL KALE
|30
|%0.06
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHİTTİN ESER
|2
|%0.02
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN POLAT
|24
|%0.05
|Detay
|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAKİR TONBALAK
|14
|%0.09
|Detay
|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOYUNCU
|2
|%0.03
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN KAPÇI
|16
|%0.06
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|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ MUŞTU
|91
|%0.23
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET CANDAN
|3
|%0.10
|Detay
|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT SAYAR
|7
|%0.21
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|FURKAN YAKIN
|17
|%0.18
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|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KORKMAZ
|10
|%0.19
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAMDİ ERDEM
|351
|%0.42
|Detay
|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOYDEMİR
|2
|%0.03
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN IŞIK
|5
|%0.06
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN SEVİNDİK
|8
|%0.28
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAHİM AKTAŞ
|22
|%0.22
|Detay
|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM YAKIN
|25
|%0.08
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH KARA
|59
|%0.30
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MİRAY ÇAĞLAR
|6
|%0.02
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ŞAHAP
|115
|%0.07
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET UÇUCU
|10
|%0.04
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP ALTINTOP
|137
|%0.08
|Detay
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SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM TUTAR
|19
|%0.11
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SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İNCE
|355
|%0.11
|Detay
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SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ABDULLAHOĞLU
|62
|%0.15
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIZ
|4
|%0.09
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER YALÇIN
|5
|%0.11
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAKIN
|26
|%0.22
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