|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPTEKİN SOFU
|45
|%0.04
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SELMAN KOÇAK
|107
|%0.07
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALER YILMAZ
|14
|%0.03
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN YAY
|14
|%0.07
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ELİF KARATAŞ
|81
|%0.11
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ EK
|16
|%0.05
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YETİMOVA
|72
|%0.39
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BİROL KAKI
|43
|%0.22
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZBAYRAK
|61
|%0.19
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET KARATAŞ
|7
|%0.03
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|OYA KARACAOĞLU
|54
|%0.04
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