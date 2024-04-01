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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Millet

  • KISALTMA

    MİLLET

  • GENEL BAŞKAN

    Cuma Nacar

  • KURULUŞ TARİHİ

    22/03/1984
MİLLET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.09
Tekirdağ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPTEKİN SOFU 45 %0.04 Detay
ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SELMAN KOÇAK 107 %0.07 Detay
ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALER YILMAZ 14 %0.03 Detay
HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YAY 14 %0.07 Detay
KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ELİF KARATAŞ 81 %0.11 Detay
MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ EK 16 %0.05 Detay
MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YETİMOVA 72 %0.39 Detay
MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BİROL KAKI 43 %0.22 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÖZBAYRAK 61 %0.19 Detay
ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAMET KARATAŞ 7 %0.03 Detay
SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
OYA KARACAOĞLU 54 %0.04 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı