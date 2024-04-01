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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.61 2
İL GENEL MECLİSİ
%16.59
Bartın Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AMASRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KURUCAŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU 15978 %36.61 Detay
ULUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ABDİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %88.89
İSA TUNÇER 569 %34.40 Detay
HASANKADI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEREF EMİROĞLU 693 %50.51 Detay
KOZCAĞIZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %50.00
SAVAŞ BUYURMAN 640 %33.06 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL CAN 212 %14.62 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı