|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADİR ALTUNDAĞ
|444
|%22.54
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇİÇEK
|3175
|%23.70
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖLMEZ
|395
|%14.31
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN OKTAY OLKAN
|74
|%11.46
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLTEKİN ÇETİNKAYA
|553
|%17.05
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN DURAK
|12359
|%12.13
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET TÜRKER
|829
|%27.51
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ÖZKAN
|52
|%3.53
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN BAŞ
|544
|%19.83
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL BATAK
|284
|%24.80
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN DÜLGER
|348
|%20.75
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİM ÇEVİK
|763
|%48.23
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