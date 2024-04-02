60
Ajans Veri Saati: 02 Nisan 2024, 01:33
Milliyetçi Hareket Partisi

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

AHMET BEYGİRCİ

Ahmet Beygirci
  • PARTİSİ : MHP
  • BÖLGESİ : BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı