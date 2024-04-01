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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%4.39
Edirne Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEMİRCİ 27 %0.90 Detay
HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERMAN İSMAİL ERBAŞ 25 %0.43 Detay
İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYBİKE ŞİMŞEK 1258 %22.98 Detay
KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDİR ADIYAMAN 46 %4.35 Detay
MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT YÖRÜK 130 %7.92 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ÖZGÜVEN 472 %27.38 Detay
UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ONUR ÖZER SER 169 %0.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
TANER KARLIDAĞ 6 %2.11 Detay
ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALPEREN GÜLER 0 %0 Detay
KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜRŞAD KASTAMONİ 17 %0.86 Detay
KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK KORKUT 215 %12.34 Detay
SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET GÜLMEZ 0 %0 Detay
YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı