|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEMİRCİ
|27
|%0.90
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERMAN İSMAİL ERBAŞ
|25
|%0.43
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYBİKE ŞİMŞEK
|1258
|%22.98
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDİR ADIYAMAN
|46
|%4.35
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NİHAT YÖRÜK
|130
|%7.92
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL ÖZGÜVEN
|472
|%27.38
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ONUR ÖZER SER
|169
|%0.70
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|TANER KARLIDAĞ
|6
|%2.11
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALPEREN GÜLER
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAD KASTAMONİ
|17
|%0.86
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK KORKUT
|215
|%12.34
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET GÜLMEZ
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|0
|%0
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