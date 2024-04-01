|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKTAY EFE
|939
|%52.52
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ELÇİ
|1848
|%54.71
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVDET BAYRAM
|517
|%48.00
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAMAN
|443
|%43.65
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR AKSUN
|30217
|%40.45
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF TEKTAŞ
|553
|%64.53
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YILMAZ
|1060
|%42.50
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LÜTFİ YAKUT
|2450
|%49.64
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|SAİT DURGUN
|274
|%46.13
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|RESUL KILIÇ
|0
|%0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|BÜNYAMİ ADİL ERDEM
|5
|%13.89
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|BAYRAM BİLİCİ
|222
|%60.66
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|AYKUT ARTUÇ
|2
|%0.38
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