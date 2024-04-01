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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.45 9
İL GENEL MECLİSİ
%28.75
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKTAY EFE 939 %52.52 Detay
İLİÇ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ELÇİ 1848 %54.71 Detay
KEMAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEVDET BAYRAM 517 %48.00 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAMAN 443 %43.65 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR AKSUN 30217 %40.45 Detay
OTLUKBELİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF TEKTAŞ 553 %64.53 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YILMAZ 1060 %42.50 Detay
ÜZÜMLÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LÜTFİ YAKUT 2450 %49.64 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
İBRAHİM TAHA ÇETİNKAYA 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %66.67
SAİT DURGUN 274 %46.13 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
RESUL KILIÇ 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
BÜNYAMİ ADİL ERDEM 5 %13.89 Detay
MERCAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %40.00
BAYRAM BİLİCİ 222 %60.66 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
AYKUT ARTUÇ 2 %0.38 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı