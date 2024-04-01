|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÖZDEMİR
|5992
|%32.98
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT TİRYAKİ
|2832
|%44.38
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SAİT KILIÇ
|6456
|%32.25
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|0
|%0
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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