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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%2.30
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ACAR 27383 %46.72 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
0 %0 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
0 %0 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESAT TANIK 10012 %34.29 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEMA AKINCI 4742 %15.49 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
TANER ACAR 8121 %39.52 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
0 %0 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
0 %0 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF DEMİRKAN 14693 %26.56 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı