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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%19.15 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.27
Kırıkkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHŞİLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM BİŞKİN 1893 %45.06 Detay
BALIŞEYH
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZIM BOZKURT 19 %1.35 Detay
ÇELEBİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAFİ YAKUT 482 %42.96 Detay
DELİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYTEKİN ARAÇ 35 %1.87 Detay
KARAKEÇİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMBİYA CAN 287 %12.57 Detay
KESKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ALP SİLSÜPÜROĞLU 387 %8.51 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HARUN ULUSOY 19064 %19.15 Detay
SULAKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL BİLDİK 585 %46.43 Detay
YAHŞİHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TÜRKYILMAZ 5921 %36.48 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇERİKLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN ÇAĞLAR 1193 %59.77 Detay
HACILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KOYUNCU 24 %1.08 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı