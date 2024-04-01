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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%41.50 2
İL GENEL MECLİSİ
%10.84
Kırklareli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
MUHLİS YAVUZ 699 %33.72 Detay
KOFÇAZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ŞENOL 222 %39.02 Detay
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM YILMAZER 1812 %2.41 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DERYA BULUT 21173 %41.50 Detay
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
PINAR AKYÜZ ŞAHİN 4 %0.33 Detay
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SENCER KARAMAN 56 %0.59 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLDÜREN BAŞOĞLU 33 %1.22 Detay
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
ERKAN TEZCAN 25 %0.71 Detay
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİCAN GÜN 7 %0.28 Detay
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET BAYRAM 0 %0 Detay
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT BAŞKURT 16 %0.74 Detay
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDEM TEZEREN 0 %0 Detay
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
AYŞE CELEP 0 %0 Detay
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
KUDRET MENEŞE 11 %0.85 Detay
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
GÖKHAN IŞIK 18 %0.90 Detay
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
FAHRETTİN SAYIN 0 %0 Detay
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT ALİ KAYA 4 %0.24 Detay
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
MELTEM TUYUK 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı