|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BABAESKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRKÖY
Açılan Sandık Oranı %90.00
|MUHLİS YAVUZ
|699
|%33.72
|Detay
|
KOFÇAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|LEVENT ŞENOL
|222
|%39.02
|Detay
|
LÜLEBURGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM YILMAZER
|1812
|%2.41
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DERYA BULUT
|21173
|%41.50
|Detay
|
PEHLİVANKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PINAR AKYÜZ ŞAHİN
|4
|%0.33
|Detay
|
PINARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
VİZE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SENCER KARAMAN
|56
|%0.59
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHMETBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLDÜREN BAŞOĞLU
|33
|%1.22
|Detay
|
ALPULLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BÜYÜKKARIŞTIRAN
Açılan Sandık Oranı %81.25
|ERKAN TEZCAN
|25
|%0.71
|Detay
|
BÜYÜKMANDIRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİCAN GÜN
|7
|%0.28
|Detay
|
ÇAKILLI
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET BAYRAM
|0
|%0
|Detay
|
EVRENSEKİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT BAŞKURT
|16
|%0.74
|Detay
|
İĞNEADA
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDEM TEZEREN
|0
|%0
|Detay
|
İNECE
Açılan Sandık Oranı %0
|AYŞE CELEP
|0
|%0
|Detay
|
KARAHALİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KUDRET MENEŞE
|11
|%0.85
|Detay
|
KAVAKLI
Açılan Sandık Oranı %80.00
|GÖKHAN IŞIK
|18
|%0.90
|Detay
|
KAYNARCA
Açılan Sandık Oranı %0
|FAHRETTİN SAYIN
|0
|%0
|Detay
|
KIYIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERT ALİ KAYA
|4
|%0.24
|Detay
|
ÜSKÜP
Açılan Sandık Oranı %0
|MELTEM TUYUK
|0
|%0
|Detay