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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 1
İL GENEL MECLİSİ
%14.70
Kırşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA ŞAHİN 273 %41.62 Detay
AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL URCAN 240 %12.01 Detay
BOZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA CEYLAN 700 %32.23 Detay
ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HİKMET ERDOĞAN 1962 %43.42 Detay
KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH YILDIRIM 2148 %26.86 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
BEKİR YILMAZ 176 %37.45 Detay
KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
ERDOĞAN TEKELİ 0 %0 Detay
ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
RASİM ARAZAY 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı