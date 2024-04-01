|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ŞAHİN
|273
|%41.62
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AKPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL URCAN
|240
|%12.01
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BOZTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA CEYLAN
|700
|%32.23
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ÇİÇEKDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HİKMET ERDOĞAN
|1962
|%43.42
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KAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MUCUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH YILDIRIM
|2148
|%26.86
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KÖSELİ
Açılan Sandık Oranı %25.00
|BEKİR YILMAZ
|176
|%37.45
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KURANCILI
Açılan Sandık Oranı %0
|ERDOĞAN TEKELİ
|0
|%0
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ÖZBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|RASİM ARAZAY
|0
|%0
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