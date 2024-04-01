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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%29.16 13
İL GENEL MECLİSİ
%25.56
Kütahya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINTAŞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİKMET TUNÇ 1116 %36.41 Detay
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN GÜREL 277 %20.20 Detay
ÇAVDARHİSAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL İBRAHİM TOPBAŞ 744 %53.72 Detay
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAHVET ERTÜRK 540 %17.18 Detay
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KARAAYVAZ 52 %5.80 Detay
EMET Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KOCA 2314 %35.36 Detay
GEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECDET AKEL 5800 %38.35 Detay
HİSARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA DEMİRTAŞ 1720 %53.23 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİM IŞIK 39986 %29.16 Detay
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL KUL 1001 %42.20 Detay
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAİL CANER 537 %28.55 Detay
SİMAV Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KÜBRA TEKEL AKTULUN 7590 %45.52 Detay
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ATAŞ 8937 %20.89 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKDAĞ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
FETHİ ÖZEL 291 %38.70 Detay
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
AHMET ARTUN 289 %45.16 Detay
ÇİTGÖL Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %22.22
YÜKSEL ÜNAL 301 %53.18 Detay
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
İSMAİL TANRIVERDİ 14 %6.11 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
RIZA KAPLAN 4 %2.58 Detay
ESKİGEDİZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %63.64
MUSTAFA ARSLAN 553 %36.92 Detay
GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
YÜKSEL ARIK 426 %40.08 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
AHMET ÇAVDAR 0 %0 Detay
KURUÇAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RENGÜL ATICI 652 %48.15 Detay
KUŞU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %16.67
MURAT GÜNTAŞ 91 %49.19 Detay
NAŞA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
MEHMET ÖRENÇ 392 %46.83 Detay
SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
HALİL ÖZTÜRK 143 %49.14 Detay
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
HALİL YEŞİL 242 %17.47 Detay
TUNÇBİLEK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %64.29
MUSTAFA DÜZGÜN 1174 %55.14 Detay
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
MEHMET KARACA 146 %22.64 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı