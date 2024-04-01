|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTINTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET TUNÇ
|1116
|%36.41
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|
ASLANAPA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN GÜREL
|277
|%20.20
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|
ÇAVDARHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM TOPBAŞ
|744
|%53.72
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|
DOMANİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAHVET ERTÜRK
|540
|%17.18
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|
DUMLUPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KARAAYVAZ
|52
|%5.80
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|
EMET
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KOCA
|2314
|%35.36
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|
GEDİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECDET AKEL
|5800
|%38.35
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|
HİSARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA DEMİRTAŞ
|1720
|%53.23
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİM IŞIK
|39986
|%29.16
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|
PAZARLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL KUL
|1001
|%42.20
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|
ŞAPHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİL CANER
|537
|%28.55
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|
SİMAV
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜBRA TEKEL AKTULUN
|7590
|%45.52
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|
TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ATAŞ
|8937
|%20.89
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKDAĞ
Açılan Sandık Oranı %57.14
|FETHİ ÖZEL
|291
|%38.70
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|
BALIKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|AHMET ARTUN
|289
|%45.16
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|
ÇİTGÖL
Açılan Sandık Oranı %22.22
|YÜKSEL ÜNAL
|301
|%53.18
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ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %14.29
|İSMAİL TANRIVERDİ
|14
|%6.11
|Detay
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %12.50
|RIZA KAPLAN
|4
|%2.58
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ESKİGEDİZ
Açılan Sandık Oranı %63.64
|MUSTAFA ARSLAN
|553
|%36.92
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GÖKLER
Açılan Sandık Oranı %80.00
|YÜKSEL ARIK
|426
|%40.08
|Detay
|
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %0
|AHMET ÇAVDAR
|0
|%0
|Detay
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KURUÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RENGÜL ATICI
|652
|%48.15
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KUŞU
Açılan Sandık Oranı %16.67
|MURAT GÜNTAŞ
|91
|%49.19
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NAŞA
Açılan Sandık Oranı %57.14
|MEHMET ÖRENÇ
|392
|%46.83
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SEYİTÖMER
Açılan Sandık Oranı %20.00
|HALİL ÖZTÜRK
|143
|%49.14
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|
TEPECİK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|HALİL YEŞİL
|242
|%17.47
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TUNÇBİLEK
Açılan Sandık Oranı %64.29
|MUSTAFA DÜZGÜN
|1174
|%55.14
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YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %44.44
|MEHMET KARACA
|146
|%22.64
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