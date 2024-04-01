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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 13:54
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.99
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 56
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.80 3
İL GENEL MECLİSİ
%26.21
Osmaniye Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEYNEL METE KADIOĞLU 5106 %51.50 Detay
DÜZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET FATİH MART 3394 %10.90 Detay
HASANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
LATİF KAHVECİOĞLU 235 %11.53 Detay
KADİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER TARHAN 9549 %18.04 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇENET 44125 %39.80 Detay
SUMBAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
NİHAT GÖÇER 626 %39.45 Detay
TOPRAKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDAT ŞANAL 709 %10.43 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATALAN
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN YILDIRIM 0 %0 Detay
BÖCEKLİ
Açılan Sandık Oranı %62.50
İBRAHİM ÇERÇİ 526 %45.27 Detay
CEVDETİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER VARIŞLI 1208 %34.49 Detay
ELLEK
Açılan Sandık Oranı %5.88
RECEP SOY 115 %47.72 Detay
MEHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÇALIK 778 %48.50 Detay
TÜRKMEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %84.62
VELİ FİDAN 1367 %52.14 Detay
YARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %54.55
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı