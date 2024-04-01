|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEMİL BAYRAK
|631
|%3.97
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT ALİ KESİCİ
|127
|%9.61
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|5676
|%46.41
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN KÖSE
|773
|%27.13
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TOPAL
|130
|%1.76
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|18
|%1.78
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN KARAGÖZ
|528
|%36.90
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN METE
|788
|%22.22
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ÇAKIR
|96
|%2.73
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BORA HABERAL
|1036
|%10.71
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KOÇAL
|575
|%36.25
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|MUSTAFA ÇALIŞKAN
|845
|%59.55
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT SALİH GÜL
|23
|%1.55
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