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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%1.97
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İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN ÖZDEMİR 5900 %35.41 Detay
ASARCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERİF KILAĞUZ 4906 %46.05 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN YÜKSEL 4897 %33.34 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı