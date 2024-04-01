|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ÖZER
|1540
|%49.33
|Detay
|
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZİF ÇUHACI
|905
|%38.03
|Detay
|
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRSEL BAYRAM
|1150
|%44.96
|Detay
|
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL KARAGÖL
|21589
|%52.02
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
|46778
|%54.86
|Detay
|
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZMİ YILDIRIM
|6199
|%31.36
|Detay
|
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞERAFETTİN PERVANLAR
|1749
|%50.23
|Detay
|
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜL ÜNAL
|3029
|%54.16
|Detay
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DAVUT KILIÇ
|1590
|%56.91
|Detay
|
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN YAYLI
|9211
|%24.39
|Detay
|
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHSİN YILMAZ
|1787
|%50.93
|Detay
|
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÖZGAN
|7047
|%35.68
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|ATİLA ÇOBAN
|0
|%0
|Detay
|
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
|KÜRŞAD ALPEREN
|0
|%0
|Detay
|
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
|Detay
|
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NECAATTİN ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN BAYHAN
|0
|%0
|Detay
|
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT ALPER
|0
|%0
|Detay
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
|RAMAZAN ALTUN
|20
|%25.00
|Detay
|
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|SADİERTAN SOYSAL
|0
|%0
|Detay
|
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
|SALİH KOÇ
|0
|%0
|Detay
|
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|İSMET ŞAHİN
|0
|%0
|Detay
|
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
|HÜSEYİN SAĞDIÇ
|30
|%17.24
|Detay
|
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
|OSMAN AKBULUT
|0
|%0
|Detay
|
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
|FERHAT ÖZGÜL
|137
|%12.01
|Detay
|
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
|KORAY ERMAN
|0
|%0
|Detay
|
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
|ALPEREN MUSTAFA ÖZATA
|6
|%3.95
|Detay
|
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MUSTAFA ÖZER
|25
|%11.42
|Detay
|
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
|GÖKHAN KESKİN
|0
|%0
|Detay
|
HATİPLİ
Açılan Sandık Oranı %83.33
|CANSOY ERARSLAN
|286
|%33.18
|Detay
|
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
|AYKUT SEFA BAŞAR
|0
|%0
|Detay
|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
|ENES TALAY
|0
|%0
|Detay
|
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER BAY
|743
|%47.69
|Detay
|
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
|NURETTİN KELEŞ
|0
|%0
|Detay
|
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
|VURAL ÖZDEMİR
|0
|%0
|Detay
|
ÜZÜMÖREN
Açılan Sandık Oranı %45.45
|BEKİR ÖNCÜ
|646
|%50.47
|Detay
|
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ALKIN
|0
|%0
|Detay
|
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
|SÜLEYMAN ÖZGÜR
|0
|%0
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