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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%54.86 9
İL GENEL MECLİSİ
%32.82
Tokat Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALMUS Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ÖZER 1540 %49.33 Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZİF ÇUHACI 905 %38.03 Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRSEL BAYRAM 1150 %44.96 Detay
ERBAA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERTUĞRUL KARAGÖL 21589 %52.02 Detay
MERKEZ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 46778 %54.86 Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZMİ YILDIRIM 6199 %31.36 Detay
PAZAR Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞERAFETTİN PERVANLAR 1749 %50.23 Detay
REŞADİYE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜL ÜNAL 3029 %54.16 Detay
SULUSARAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
DAVUT KILIÇ 1590 %56.91 Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN YAYLI 9211 %24.39 Detay
YEŞİLYURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHSİN YILMAZ 1787 %50.93 Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÖZGAN 7047 %35.68 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKARÇAY GÖRÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %0
ATİLA ÇOBAN 0 %0 Detay
ATAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
KÜRŞAD ALPEREN 0 %0 Detay
BAYDARLI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEREKETLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NECAATTİN ŞAHİN 0 %0 Detay
BOZÇALI
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN BAYHAN 0 %0 Detay
ÇAMLIBEL
Açılan Sandık Oranı %0
MURAT ALPER 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %11.11
RAMAZAN ALTUN 20 %25.00 Detay
ÇEVRELİ
Açılan Sandık Oranı %0
SADİERTAN SOYSAL 0 %0 Detay
CİMİTEKKE
Açılan Sandık Oranı %0
SALİH KOÇ 0 %0 Detay
DEMİRCİLİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMET ŞAHİN 0 %0 Detay
EMİRSEYİT
Açılan Sandık Oranı %14.29
HÜSEYİN SAĞDIÇ 30 %17.24 Detay
GÖKAL
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN AKBULUT 0 %0 Detay
GÖKÇELİ
Açılan Sandık Oranı %77.78
FERHAT ÖZGÜL 137 %12.01 Detay
GÖLGELİ
Açılan Sandık Oranı %0
KORAY ERMAN 0 %0 Detay
GÜRÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %16.67
ALPEREN MUSTAFA ÖZATA 6 %3.95 Detay
GÜRYILDIZ
Açılan Sandık Oranı %14.29
MUSTAFA ÖZER 25 %11.42 Detay
HASANŞEYH
Açılan Sandık Oranı %0
GÖKHAN KESKİN 0 %0 Detay
HATİPLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %83.33
CANSOY ERARSLAN 286 %33.18 Detay
KARAYAKA
Açılan Sandık Oranı %0
AYKUT SEFA BAŞAR 0 %0 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %0
ENES TALAY 0 %0 Detay
ŞENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER BAY 743 %47.69 Detay
SERENLİ
Açılan Sandık Oranı %0
NURETTİN KELEŞ 0 %0 Detay
TANOBA
Açılan Sandık Oranı %0
VURAL ÖZDEMİR 0 %0 Detay
ÜZÜMÖREN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %45.45
BEKİR ÖNCÜ 646 %50.47 Detay
YAZICIK
Açılan Sandık Oranı %0
MEHMET ALKIN 0 %0 Detay
YOLKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ÖZGÜR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı