60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
MHP

  • KISALTMA

    MHP

  • GENEL BAŞKAN

    Devlet Bahçeli

  • KURULUŞ TARİHİ

    09/02/1969
MHP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%4.98
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 8
  • Kazandığı İlçe Sayısı 122
  • Kazandığı Belde Sayısı 54
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.58 0
İL GENEL MECLİSİ
%12.28
Uşak Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AZİZ BULUT 492 %4.81 Detay
EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN ÖZKAN 137 %1.40 Detay
KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞENOL ÇAKIR 62 %1.63 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEZER ATEŞ 16864 %12.58 Detay
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ÇETİN 22 %0.46 Detay
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YORUM ESKİCİ 197 %4.56 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM PEKER 63 %4.62 Detay
PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İREM ATAK 51 %3.56 Detay
SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET GÜLER 117 %9.41 Detay
TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BENGİÇ 92 %7.61 Detay
YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAN ÖNCEL 35 %4.55 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı