|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BANAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AZİZ BULUT
|492
|%4.81
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN ÖZKAN
|137
|%1.40
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞENOL ÇAKIR
|62
|%1.63
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEZER ATEŞ
|16864
|%12.58
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SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ ÇETİN
|22
|%0.46
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YORUM ESKİCİ
|197
|%4.56
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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KIZILCASÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM PEKER
|63
|%4.62
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İREM ATAK
|51
|%3.56
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SELÇİKLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET GÜLER
|117
|%9.41
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TATAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BENGİÇ
|92
|%7.61
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YELEĞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAN ÖNCEL
|35
|%4.55
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