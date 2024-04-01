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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • Niğde Toplam Seçmen 108.432
  • Açılan Sandık 324
  • Kullanılan Oy 82.262
  • Geçerli Oy 79.479
  • Geçersiz Oy 2.783
  • Katılım Oranı %75.87
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

EMRAH ÖZDEMİR adalet-ve-kalkinma-partisi
EMRAH
ÖZDEMİR
%36.23 28.793 Oy
HULUS ÖZEN cumhuriyet-halk-partisi
HULUS
ÖZEN
%25.59 20.341 Oy
HAMDİ DOĞAN milliyetci-hareket-partisi
HAMDİ
DOĞAN
%19.06 15.150 Oy
NAİM OSMAN EREM iyi-parti
NAİM OSMAN
EREM
%11.62 9.236 Oy
İDRİS TURGUT yeniden-refah-partisi
İDRİS
TURGUT
%4.13 3.282 Oy
PARTİLER
Zafer Partisi
%1.09 864 Oy
Saadet Partisi
%1.00 791 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.26 210 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.19 148 Oy
Millet Partisi
%0.11 91 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İL GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 266.279
  • Kullanılan Oy 219.810
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.09 75.448 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.06 50.290 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.51 49.151 Oy
İyi Parti
%4.91 10.258 Oy
Yeniden Refah Partisi
%4.75 9.929 Oy
Büyük Birlik Partisi
%2.66 5.562 Oy
Saadet Partisi
%1.37 2.868 Oy
Zafer Partisi
%0.89 1.870 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.35 723 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.43|1.036
NEŞET DOYGUN 		%0 0 %46.33 971 %0.81 17 %0 0 %0.24 5 %3.20 67
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.32|12.668
SERKAN BARAN 		%7.14 1.665 %31.47 7.339 %0.75 174 %0.12 29 %0 0 %6.20 1.447
ÇAMARDI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.50|960
ALİ PINAR 		%35.06 948 %27.63 747 %0 0 %0 0 %0 0 %1.81 49
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.49 1.008
%35.43|1.134
ARİF ÇAKIL 		%31.87 1.020 %0 0 %0 0 %0 0 %1.22 39
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.23|28.793
EMRAH ÖZDEMİR 		%25.59 20.341 %19.06 15.150 %11.62 9.236 %0.19 148 %0.14 111 %7.17 5.700
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.30|1.947
ALİ UĞURLU 		%45.76 1.807 %2.48 98 %0 0 %0 0 %0 0 %2.46 97
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKTAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.45 358 %18.75 313 %25.10 419
%34.09|569
KAMBER TÜRKMEN 		%0 0 %0 0 %0.60 10
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.92 797
%44.91|944
YUSUF AKDEMİR 		%15.94 335 %0 0 %0 0 %0 0 %1.24 26
AZATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.16 896
%55.41|1.336
MEHMET AKPINAR 		%6.80 164 %0 0 %0 0 %0 0 %0.62 15
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.17 605
%50.41|799
MUAMMER AFŞAR 		%0.57 9 %0 0 %0 0 %0 0 %10.85 172
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.67 551
%52.19|1.003
ERTUĞRUL ÇELENKOĞLU 		%18.16 349 %0 0 %0 0 %0 0 %0.99 19
BOZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.18 262
%37.22|1.062
MUAMMER ÇELİKBAŞ 		%17.17 490 %0 0 %0 0 %0 0 %36.42 1.039
ÇUKURKUYU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.40 563 %0 0
%69.19|1.325
AHMET HALİSDEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.41 27
DEĞİRMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.33 540 %0 0
%50.84|698
HÜSEYİN UZEL 		%0 0 %0 0 %0 0 %9.83 135
DİVARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.04|1.476
RÜSTEM CULLAZ 		%38.68 967 %1.84 46 %0 0 %0 0 %0 0 %0.44 11
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.57 848
%52.61|979
ADEM ŞAHİN 		%1.56 29 %0 0 %0 0 %0 0 %0.27 5
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.68|1.855
ERCAN ŞAYHAN 		%25.63 735 %4.71 135 %0 0 %0 0 %0 0 %4.99 143
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.55|1.087
BAYRAM UZAN 		%3.53 79 %45.73 1.024 %0 0 %0 0 %0.76 17 %1.43 32
HACIABDULLAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.95 823 %0 0
%57.29|1.124
RECEP DOĞMUŞ 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.76 15
KARAATLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.53 921 %0 0
%56.14|1.188
MESUT SALİK 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.33 7
KARAKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.17|658
KAMİL DEMİRALP 		%0 0 %24.71 426 %0 0 %0 0 %0 0 %37.12 640
KEÇİKALESİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.64|788
ŞAMMA ÖZTÜRK 		%0 0 %31.72 399 %0 0 %0 0 %0 0 %5.64 71
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%8.18 346
%49.94|2.113
RAMAZAN OYA 		%41.17 1.742 %0 0 %0 0 %0.07 3 %0.64 27
KİLEDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.27|1.434
İSMAİL TERECİ 		%2.47 69 %18.52 518 %0 0 %0 0 %0 0 %27.74 776
KONAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.52|1.141
ÜNAL TOPAL 		%1.53 32 %43.38 908 %0 0 %0 0 %0 0 %0.57 12
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.85|1.394
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 		%1.58 35 %35.26 782 %0 0 %0 0 %0 0 %0.32 7
SAZLICA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 1.024 %0 0
%57.67|1.549
MUSTAFA GÜNAYDIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %4.21 113
YEŞİLGÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.37|1.175
NURETTİN YURTSEVER 		%26.40 877 %2.77 92 %0 0 %0 0 %0 0 %35.46 1.178
YILDIZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.95 537 %0 0
%52.01|736
ÖMER KILIÇASLAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %10.04 142
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTUNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.93|1.038
 %0 0 %44.01 915 %0 0 %0 0 %0 0 %6.06 126
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.30|11.197
 %11.62 2.694 %31.43 7.285 %0 0 %0 0 %0 0 %8.65 2.006
ÇAMARDI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.13|889
 %30.41 816 %30.45 817 %0 0 %0 0 %0 0 %6.00 161
ÇİFTLİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54 967
%39.70|1.257
 %27.26 863 %0 0 %0 0 %0 0 %2.50 79
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.73|25.729
 %27.15 21.343 %20.28 15.944 %9.65 7.584 %0 0 %0.43 341 %9.76 7.670
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.75|1.659
 %38.32 1.523 %9.94 395 %0 0 %0 0 %0 0 %9.99 397
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKTAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.26 369 %21.89 363 %25.03 415
%30.82|511
 %0 0 %0 0 %0 0
ALAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.36 782
%44.58|933
 %18.06 378 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AZATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.01 751
%50.04|1.174
 %17.95 421 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAĞLAMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.66 586
%49.42|769
 %1.74 27 %0 0 %0 0 %0 0 %11.18 174
BAHÇELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.22 527
%52.38|1.014
 %20.40 395 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%11.63 326
%35.78|1.003
 %17.66 495 %0 0 %0 0 %0 0 %34.93 979
ÇUKURKUYU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.60 565 %0 0
%70.40|1.344
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DEĞİRMENLİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.08 533 %0 0
%49.71|678
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.22 153
DİVARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.63|1.293
 %28.57 702 %13.76 338 %0 0 %0 0 %0 0 %5.05 124
DÜNDARLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.99 896
%52.01|971
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%64.38|1.820
 %27.98 791 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %7.64 216
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.41|1.035
 %9.10 203 %44.48 992 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HACIABDULLAH Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 813 %0 0
%58.18|1.131
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAATLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.80 922 %0 0
%56.20|1.183
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARAKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.62|643
 %0 0 %26.92 460 %0 0 %0 0 %0 0 %35.46 606
KEÇİKALESİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%62.37|764
 %0 0 %32.08 393 %0 0 %0 0 %0 0 %5.55 68
KEMERHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%9.71 411
%50.35|2.132
 %39.16 1.658 %0.78 33 %0 0 %0 0 %0 0
KİLEDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.63|1.359
 %5.51 151 %18.01 493 %0 0 %0 0 %0 0 %26.84 735
KONAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.40|1.093
 %4.27 89 %43.34 904 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.15|1.316
 %4.52 99 %34.00 744 %0 0 %0 0 %0 0 %1.33 29
SAZLICA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.10 1.170 %0 0
%55.90|1.483
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEŞİLGÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.68|1.183
 %26.90 892 %4.19 139 %0 0 %0 0 %0 0 %33.23 1.102
YILDIZTEPE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.51 533 %0 0
%50.81|722
 %0 0 %0 0 %0 0 %11.68 166
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		EMRAH ÖZDEMİR 28.032 %37.13
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MÜMİN İNAN 21.226 %28.12
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAKAN ER 14.019 %18.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		RASİM YILMAZ 11.029 %14.61
Saadet Partisi
SAADET 		NİHAT ALTIPARMAK 857 %1.14
Vatan Partisi
VATAN 		HASAN AKŞEN 97 %0.13
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		VAHİT BELGE 56 %0.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		YUSUF KUKUL 56 %0.07
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		EZGİ GÖÇMEN 51 %0.07
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		FARUK AKDOĞAN 21.941 %39.95
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MURAT ZEREN 16.249 %29.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		YUNUS NADİ ÖZDAMAR 14.410 %26.24
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN ÖKE 985 %1.79
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ALİ NABİ TEKİNER 850 %1.55
Demokratik Sol Parti
DSP 		ALİ HAYRİ GÜVEN 200 %0.36
Demokrat Parti
DP 		HAYDAR KOCA 170 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		VAHİT BELGE 119 %0.22
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		27.399 %36.41
İyi Parti
İYİ PARTİ 		17.118 %22.75
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.779 %20.97
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		13.332 %17.72
Saadet Partisi
SAADET 		1.331 %1.77
Vatan Partisi
VATAN 		147 %0.20
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		76 %0.10
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		76 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		28.004 %40.85
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		22.727 %33.15
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.755 %21.52
Saadet Partisi
SAADET 		1.468 %2.14
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.142 %1.67
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		213 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		97 %0.14
Doğru Yol Partisi
DYP 		87 %0.13
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		68 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		21.083 %38.71
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		15.601 %28.65
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		14.066 %25.83
Saadet Partisi
SAADET 		1.635 %3.00
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.492 %2.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		314 %0.58
Demokrat Parti
DP 		267 %0.49
Kaynak: Anadolu Ajansı