|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET TOK
|58
|%0.49
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CEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT GİRİŞKİN
|391
|%0.44
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ÇUKUROVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNGÖR VEDAT ŞENOL BEYCİOĞLU
|1426
|%0.69
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FEKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN GEZER
|266
|%2.27
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İMAMOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL TÜZEN
|53
|%0.31
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KARAİSALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADULLAH GENÇ
|237
|%1.52
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KARATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KOZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER ÖZÇELİK
|611
|%0.79
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POZANTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADIK PİNEGÖZ
|151
|%1.14
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SAİMBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERDAL ÖZKOZANOĞLU
|50
|%0.57
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SARIÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN GÖNÜL
|1631
|%1.49
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SEYHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP BUDAK
|2150
|%0.56
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TUFANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA ÖZKAN
|27
|%0.24
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YUMURTALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN İNCİ
|32
|%0.26
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YÜREĞİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN SÖYLER
|1200
|%0.64
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