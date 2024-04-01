|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜŞRA ÜNLÜER
|7
|%0.34
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜCAHİT YAZICI
|79
|%0.88
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED SEYYİD DOĞRU
|8
|%0.24
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CEYHAN
|13
|%0.84
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ESER
|554
|%1.20
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ TAŞAR
|27
|%0.33
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT İŞCEN
|1
|%0.18
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH TOPLUK
|4
|%0.46
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ŞAMİL KURT
|3
|%0.21
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ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRKAN USTA
|16
|%0.78
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SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL AKTAR
|14
|%0.83
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