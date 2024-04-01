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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.20 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.21
Bingöl Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜŞRA ÜNLÜER 7 %0.34 Detay
GENÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜCAHİT YAZICI 79 %0.88 Detay
KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED SEYYİD DOĞRU 8 %0.24 Detay
KİĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEYHAN 13 %0.84 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ESER 554 %1.20 Detay
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSİ TAŞAR 27 %0.33 Detay
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT İŞCEN 1 %0.18 Detay
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH TOPLUK 4 %0.46 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ARAKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ŞAMİL KURT 3 %0.21 Detay
ILICALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRKAN USTA 16 %0.78 Detay
SANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL AKTAR 14 %0.83 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı