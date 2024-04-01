|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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DÖRTDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ULUDAĞ
|40
|%2.03
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GEREDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER BOYACI
|124
|%0.93
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GÖYNÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL GÜLEN
|473
|%17.14
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KIBRISCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM İLGÜ
|4
|%0.62
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MENGEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET ÖZÇELİK
|25
|%0.77
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA SAYIN
|520
|%0.51
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MUDURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TELAT VELİ
|11
|%0.37
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SEBEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL GÜNGÖR
|5
|%0.34
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YENİÇAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM NARİN
|637
|%23.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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GÖKÇESU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET KALAFAT
|8
|%0.70
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KARACASU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM EMRE
|21
|%1.25
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TAŞKESTİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEYTULLAH KOCA
|7
|%0.44
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