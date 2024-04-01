|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ŞAŞKIN
|151
|%2.10
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET VAKKAS YILDIZ
|1348
|%1.92
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEÇMEN ERGENE
|1893
|%3.77
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN YAKIN
|38
|%0.83
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İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN EROĞLU
|33123
|%20.98
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İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUAMMER ALTUN
|1088
|%2.10
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KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RAMAZAN AY
|94
|%1.12
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KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DEMİRAĞ
|705
|%1.60
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MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENES BAYRAKTAR
|362
|%0.52
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MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURAK ÇELİK
|535
|%0.82
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NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER DİN
|117
|%0.85
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ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KERİM BULUT
|6339
|%1.29
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KARYAĞDI BERKELİ
|471
|%1.37
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YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KOCAMAZ
|4419
|%1.29
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