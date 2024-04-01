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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 3
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.32 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.40
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İLÇE ADAY OY ORAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL ŞAŞKIN 151 %2.10 Detay
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET VAKKAS YILDIZ 1348 %1.92 Detay
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEÇMEN ERGENE 1893 %3.77 Detay
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN YAKIN 38 %0.83 Detay
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN EROĞLU 33123 %20.98 Detay
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUAMMER ALTUN 1088 %2.10 Detay
KELES
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAMAZAN AY 94 %1.12 Detay
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEMİRAĞ 705 %1.60 Detay
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENES BAYRAKTAR 362 %0.52 Detay
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURAK ÇELİK 535 %0.82 Detay
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER DİN 117 %0.85 Detay
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KERİM BULUT 6339 %1.29 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
KARYAĞDI BERKELİ 471 %1.37 Detay
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KOCAMAZ 4419 %1.29 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı