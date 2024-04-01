60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.41 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.00
Çankırı Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN ULUSOY 29 %1.82 Detay
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YAŞAR EMİRAL 0 %0 Detay
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SATILMIŞ ÜKE 31 %0.56 Detay
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK KARATATAR 13 %0.58 Detay
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ARİF NAZLI 42 %0.88 Detay
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA SARIKAYA 2 %0.14 Detay
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK EFE 4 %0.30 Detay
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEHBİ AYDOĞAN 4 %0.11 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÜNVER 177 %0.41 Detay
ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÜNVER 13 %0.67 Detay
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇULHA 126 %2.14 Detay
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TAMER 4 %0.32 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
FARUK KARATEKİN 11 %2.28 Detay
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYMA UZUN 7 %0.69 Detay
KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR HURŞUT 10 %0.81 Detay
SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN KARAAĞAÇ 25 %2.06 Detay
YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
AHMET İBİŞOĞLU 1 %0.21 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı