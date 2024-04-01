|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EVREN ULUSOY
|29
|%1.82
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YAŞAR EMİRAL
|0
|%0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SATILMIŞ ÜKE
|31
|%0.56
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK KARATATAR
|13
|%0.58
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF NAZLI
|42
|%0.88
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA SARIKAYA
|2
|%0.14
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK EFE
|4
|%0.30
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEHBİ AYDOĞAN
|4
|%0.11
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÜNVER
|177
|%0.41
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÜNVER
|13
|%0.67
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ÇULHA
|126
|%2.14
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YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TAMER
|4
|%0.32
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇARDAKLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|FARUK KARATEKİN
|11
|%2.28
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DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYMA UZUN
|7
|%0.69
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KALFAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR HURŞUT
|10
|%0.81
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SAÇAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BURHAN KARAAĞAÇ
|25
|%2.06
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YAYLAKENT
Açılan Sandık Oranı %16.67
|AHMET İBİŞOĞLU
|1
|%0.21
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