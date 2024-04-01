|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BARAN
|717
|%0.52
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BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ŞİMŞEK
|208
|%0.38
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ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH EJDER YİĞİT
|85
|%0.36
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ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET VEYSİ YİĞİT
|138
|%0.43
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ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYŞE DAĞ
|31
|%0.52
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DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
|ABDULVAHAP DİYAPOĞLU
|118
|%0.75
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EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KARAKAŞ
|1635
|%13.58
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ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET BUDAK
|533
|%0.92
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HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MERAL EŞME
|46
|%0.34
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HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEDRETTİN TAŞ
|36
|%0.44
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TALİP BEKİRANLI
|1224
|%0.78
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KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT BARAN
|75
|%0.43
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LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
|YAŞAR KUDAT
|177
|%0.53
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SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KARAAĞAÇ
|169
|%0.44
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YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REYHAN AKSOY
|511
|%0.63
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