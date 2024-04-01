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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.70 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.83
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İLÇE ADAY OY ORAN
BAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET BARAN 717 %0.52 Detay
BİSMİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ŞİMŞEK 208 %0.38 Detay
ÇERMİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH EJDER YİĞİT 85 %0.36 Detay
ÇINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET VEYSİ YİĞİT 138 %0.43 Detay
ÇÜNGÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYŞE DAĞ 31 %0.52 Detay
DİCLE
Açılan Sandık Oranı %90.82
ABDULVAHAP DİYAPOĞLU 118 %0.75 Detay
EĞİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KARAKAŞ 1635 %13.58 Detay
ERGANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET BUDAK 533 %0.92 Detay
HANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERAL EŞME 46 %0.34 Detay
HAZRO
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEDRETTİN TAŞ 36 %0.44 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TALİP BEKİRANLI 1224 %0.78 Detay
KOCAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KULP
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEVZAT BARAN 75 %0.43 Detay
LİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLVAN
Açılan Sandık Oranı %92.79
YAŞAR KUDAT 177 %0.53 Detay
SUR
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KARAAĞAÇ 169 %0.44 Detay
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
REYHAN AKSOY 511 %0.63 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı