|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ENEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN İŞCAN
|21
|%0.70
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HAVSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL DURKAYA
|54
|%0.92
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İPSALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MELİH TAHA DEMİRYÜREK
|5
|%0.09
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KEŞAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KÖSELER
|103
|%0.26
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LALAPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN PİLAFCI
|0
|%0
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MERİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ARİF GÜNGÖR
|2
|%0.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEZCAN KARAKÜTÜK
|326
|%0.33
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SÜLOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ES
|9
|%0.52
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UZUNKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENVER YAZAN
|73
|%0.30
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %11.11
|GÜNGÖR İLERİ
|0
|%0
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ESETÇE
Açılan Sandık Oranı %0
|ZEYNEP KAYNAK
|0
|%0
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KIRCASALİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TÜRKAN ÜSKAN
|1
|%0.05
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KÜPLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİLE ANDİÇ
|4
|%0.23
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA KAYNAK
|99
|%6.84
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YENİKARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
|ABBAS TEKİN
|0
|%0
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YENİMUHACİR
Açılan Sandık Oranı %14.29
|MUHAMMET ÇİDEM
|0
|%0
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