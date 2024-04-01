|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR YILMAZ
|10
|%0.88
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ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDOĞAN ÇELİK
|6
|%0.31
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ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|PEMBEGÜL KINAT
|13
|%0.59
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BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KÜNKÜL
|18
|%0.52
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KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BİLAL BULANIK
|140
|%1.76
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KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İMAM KIRĞIZ
|12
|%0.43
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KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED ZAHİT AKALIN
|2804
|%23.40
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MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN ATEŞ
|16
|%0.54
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AKIN
|11724
|%6.82
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|
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN MEYDANOĞLU
|104
|%1.99
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SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURULLAH DENİZ
|13
|%0.47
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
|ŞAFAK ÇELİK
|36
|%1.35
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BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|MEHMET BULANIK
|0
|%0
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BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
|AHMET BAYRAK
|0
|%0
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ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
|MEHMET İLTER
|16
|%3.04
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MOLLAKENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SABRİ YILMAZ
|935
|%44.25
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SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
|RAMAZAN AYDIN
|0
|%0
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ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
|MUHAMMED YALÇIN
|0
|%0
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YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
|AYDIN ALBAYRAK
|17
|%3.50
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YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
|MUHAMMET AÇIK
|68
|%1.74
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