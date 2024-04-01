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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%6.82 1
İL GENEL MECLİSİ
%4.85
Elazığ Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR YILMAZ 10 %0.88 Detay
ALACAKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDOĞAN ÇELİK 6 %0.31 Detay
ARICAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
PEMBEGÜL KINAT 13 %0.59 Detay
BASKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET KÜNKÜL 18 %0.52 Detay
KARAKOÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL BULANIK 140 %1.76 Detay
KEBAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İMAM KIRĞIZ 12 %0.43 Detay
KOVANCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED ZAHİT AKALIN 2804 %23.40 Detay
MADEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN ATEŞ 16 %0.54 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AKIN 11724 %6.82 Detay
PALU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN MEYDANOĞLU 104 %1.99 Detay
SİVRİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURULLAH DENİZ 13 %0.47 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKÇAKİRAZ
Açılan Sandık Oranı %54.55
ŞAFAK ÇELİK 36 %1.35 Detay
BEYHAN
Açılan Sandık Oranı %11.11
MEHMET BULANIK 0 %0 Detay
BÜKARDI
Açılan Sandık Oranı %16.67
AHMET BAYRAK 0 %0 Detay
ERİMLİ
Açılan Sandık Oranı %37.50
MEHMET İLTER 16 %3.04 Detay
MOLLAKENDİ Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SABRİ YILMAZ 935 %44.25 Detay
SARICAN
Açılan Sandık Oranı %0
RAMAZAN AYDIN 0 %0 Detay
ÜÇOCAK
Açılan Sandık Oranı %71.43
MUHAMMED YALÇIN 0 %0 Detay
YAZIKONAK
Açılan Sandık Oranı %8.70
AYDIN ALBAYRAK 17 %3.50 Detay
YURTBAŞI
Açılan Sandık Oranı %95.00
MUHAMMET AÇIK 68 %1.74 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı