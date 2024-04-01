|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAMER ATALAY
|3
|%0.17
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İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABUZER ATABAY
|5
|%0.15
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KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DAĞDEVİREN
|6
|%0.56
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KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLATİF BULUT
|4
|%0.39
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ CEBECİ
|636
|%0.85
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OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKER MACİT
|2
|%0.23
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REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR TEPE
|5
|%0.22
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TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ BULUT
|2
|%0.08
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ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN ŞİMŞEK
|11
|%0.22
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
|CEM KAZAN
|0
|%0
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ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
|AHMET KURMUT
|4
|%0.67
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ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
|MUSTAFA KARACA
|0
|%0
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KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
|RIDVAN AĞGÜNDÜZ
|0
|%0
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MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
|ADEM KURMUT
|0
|%0
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MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
|EKREM KAZAN
|0
|%0
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