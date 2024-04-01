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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.85 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.42
Erzincan Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAMER ATALAY 3 %0.17 Detay
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABUZER ATABAY 5 %0.15 Detay
KEMAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DAĞDEVİREN 6 %0.56 Detay
KEMALİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLATİF BULUT 4 %0.39 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ CEBECİ 636 %0.85 Detay
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER MACİT 2 %0.23 Detay
REFAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR TEPE 5 %0.22 Detay
TERCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ BULUT 2 %0.08 Detay
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN ŞİMŞEK 11 %0.22 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ALTINBAŞAK
Açılan Sandık Oranı %12.50
CEM KAZAN 0 %0 Detay
ÇADIRKAYA
Açılan Sandık Oranı %66.67
AHMET KURMUT 4 %0.67 Detay
ÇAĞLAYAN
Açılan Sandık Oranı %75.00
MUSTAFA KARACA 0 %0 Detay
KARGIN
Açılan Sandık Oranı %14.29
RIDVAN AĞGÜNDÜZ 0 %0 Detay
MERCAN
Açılan Sandık Oranı %40.00
ADEM KURMUT 0 %0 Detay
MOLLAKÖY
Açılan Sandık Oranı %50.00
EKREM KAZAN 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı