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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.39 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.23
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İLÇE ADAY OY ORAN
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
REŞİT ÇELİK 121 %0.67 Detay
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZTÜRK 14 %0.22 Detay
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER YILMAZ 706 %0.95 Detay
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN ÖZÇOBAN 122 %0.59 Detay
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEBBAR DİNÇ 231 %1.15 Detay
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ SAĞÇETİN 3930 %1.00 Detay
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
MEHMET HAYRİ KAMALI 4560 %1.33 Detay
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ KARAKAYA 75 %0.60 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı