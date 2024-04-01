|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REŞİT ÇELİK
|121
|%0.67
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İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZTÜRK
|14
|%0.22
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NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER YILMAZ
|706
|%0.95
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NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERHAN ÖZÇOBAN
|122
|%0.59
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OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEBBAR DİNÇ
|231
|%1.15
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ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ SAĞÇETİN
|3930
|%1.00
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ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %99.94
|MEHMET HAYRİ KAMALI
|4560
|%1.33
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YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ KARAKAYA
|75
|%0.60
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