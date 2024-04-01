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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.93 1
İL GENEL MECLİSİ
%1.60
Giresun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN KILIÇKAYA 48 %2.25 Detay
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ETHEM AYDIN 478 %1.71 Detay
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ ÖZYURT 18 %0.93 Detay
ÇANAKÇI Saadet Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY KASIM 635 %59.18 Detay
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ AKDEMİR 5 %0.15 Detay
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET MUHAMMET ARAN 4 %0.17 Detay
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM AKKAYA 72 %0.60 Detay
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KARACA 23 %0.48 Detay
GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYATİ FİKRİ TOPKAR 42 %0.45 Detay
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN BAYRAM 35 %0.61 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESRA BEKTAŞ 606 %0.93 Detay
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN ÖZTÜRK 80 %1.43 Detay
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ORHAN EROĞLU 33 %0.56 Detay
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYHAN İNAL 51 %0.47 Detay
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER FARUK KARABİBER 13 %0.30 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYRİ DİKGÖZ 7 %0.41 Detay
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÖKSÜZ 0 %0 Detay
DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
YAKUP ZENGİN 0 %0 Detay
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMED FATİH YILDIRIM 18 %1.00 Detay
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
ERKAN ÖZTONGA 0 %0 Detay
SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAKİR SARIKAYA 0 %0 Detay
ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
HASAN ALİ BEKAR 1 %0.14 Detay
YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL YILDIZ 543 %33.77 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı