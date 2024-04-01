|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALUCRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DURSUN KILIÇKAYA
|48
|%2.25
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|
BULANCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ETHEM AYDIN
|478
|%1.71
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|
ÇAMOLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ ÖZYURT
|18
|%0.93
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|
ÇANAKÇI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY KASIM
|635
|%59.18
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|
DERELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ AKDEMİR
|5
|%0.15
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|
DOĞANKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MUHAMMET ARAN
|4
|%0.17
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|
ESPİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM AKKAYA
|72
|%0.60
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|
EYNESİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KARACA
|23
|%0.48
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GÖRELE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYATİ FİKRİ TOPKAR
|42
|%0.45
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|
GÜCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
KEŞAP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN BAYRAM
|35
|%0.61
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA BEKTAŞ
|606
|%0.93
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|
PİRAZİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN ÖZTÜRK
|80
|%1.43
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|
ŞEBİNKARAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ORHAN EROĞLU
|33
|%0.56
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|
TİREBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYHAN İNAL
|51
|%0.47
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|
YAĞLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER FARUK KARABİBER
|13
|%0.30
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AYDINDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYRİ DİKGÖZ
|7
|%0.41
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|
ÇAVUŞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|CENGİZ ÖKSÜZ
|0
|%0
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DUROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
|YAKUP ZENGİN
|0
|%0
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|
KOVANLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMED FATİH YILDIRIM
|18
|%1.00
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|
ÖREN
Açılan Sandık Oranı %11.11
|ERKAN ÖZTONGA
|0
|%0
|Detay
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SOĞUKPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAKİR SARIKAYA
|0
|%0
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ÜÇTEPE
Açılan Sandık Oranı %50.00
|HASAN ALİ BEKAR
|1
|%0.14
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YAVUZKEMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL YILDIZ
|543
|%33.77
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