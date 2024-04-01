|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAYYİB EMRE ERDEL
|12
|%0.41
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KARAKOYUNLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KALABAS
|4
|%0.30
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECMETTİN TURAN
|152
|%0.31
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TUZLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET EMRE KUTLUCA
|20
|%0.40
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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HALFELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UBEYDE ENSAR OKUTAN
|19
|%0.49
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HOŞHABER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALDUN PEKDEMİR
|7
|%0.47
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MELEKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET HAYDAR ASICIOĞLU
|499
|%22.83
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