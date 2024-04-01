60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
SAADET

  • KISALTMA

    SAADET

  • GENEL BAŞKAN

    Temel Karamollaoğlu

  • KURULUŞ TARİHİ

    20/07/2001
SAADET TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.09
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 1
  • Kazandığı Belde Sayısı 2
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.35 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.44
İzmir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT KOÇ 329 %0.56 Detay
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYFULLAH ÖZBEK 100 %0.22 Detay
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATMA DÜNDAR 67 %0.25 Detay
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT KOLUKISA 869 %0.50 Detay
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
HALİT GÜL 255 %0.38 Detay
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA BEKAR 21 %0.25 Detay
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN CEYLAN 1023 %0.40 Detay
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
SELÇUK KAVUŞAN 1136 %0.40 Detay
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET HAZIRBULAN 36 %0.12 Detay
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AYIN 263 %0.21 Detay
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA İNAN 98 %0.32 Detay
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET TOPAL 46 %0.22 Detay
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANİFE BOZDAĞ 310 %0.39 Detay
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN TUNÇ 45 %0.20 Detay
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MÜMİN BAŞTÜRK 1417 %0.52 Detay
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKERİYA YILMAZ 7 %0.08 Detay
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
OZAN GANİÜSMEN 284 %0.13 Detay
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
GAMZE YILDIZ 1795 %2.50 Detay
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SUAT SAVUT 39 %0.21 Detay
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT SERTKAYA 71 %0.25 Detay
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
TURHAN TUTUMLU 572 %0.31 Detay
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALKAN 188 %0.28 Detay
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
TEKİN ALPTEKİN 363 %0.31 Detay
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERHAT AFŞAR 44 %0.12 Detay
ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YORUCU 193 %0.24 Detay
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEHRA ÇAKAR 61 %0.17 Detay
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN GÜNAYDIN 53 %0.22 Detay
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL YALÇINKAYA 210 %0.38 Detay
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
CANER DİRLİK 445 %0.37 Detay
URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ORAKÇI 67 %0.15 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı