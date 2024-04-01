|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALİAĞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT KOÇ
|329
|%0.56
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|
BALÇOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYFULLAH ÖZBEK
|100
|%0.22
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|
BAYINDIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATMA DÜNDAR
|67
|%0.25
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|
BAYRAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEDAT KOLUKISA
|869
|%0.50
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|
BERGAMA
Açılan Sandık Oranı %97.22
|HALİT GÜL
|255
|%0.38
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|
BEYDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA BEKAR
|21
|%0.25
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|
BORNOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN CEYLAN
|1023
|%0.40
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|
BUCA
Açılan Sandık Oranı %99.31
|SELÇUK KAVUŞAN
|1136
|%0.40
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|
ÇEŞME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET HAZIRBULAN
|36
|%0.12
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|
ÇİĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AYIN
|263
|%0.21
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|
DİKİLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA İNAN
|98
|%0.32
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|
FOÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET TOPAL
|46
|%0.22
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|
GAZİEMİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANİFE BOZDAĞ
|310
|%0.39
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|
GÜZELBAHÇE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN TUNÇ
|45
|%0.20
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|
KARABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MÜMİN BAŞTÜRK
|1417
|%0.52
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|
KARABURUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKERİYA YILMAZ
|7
|%0.08
|Detay
|
KARŞIYAKA
Açılan Sandık Oranı %98.67
|OZAN GANİÜSMEN
|284
|%0.13
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KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GAMZE YILDIZ
|1795
|%2.50
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|
KINIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUAT SAVUT
|39
|%0.21
|Detay
|
KİRAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT SERTKAYA
|71
|%0.25
|Detay
|
KONAK
Açılan Sandık Oranı %99.76
|TURHAN TUTUMLU
|572
|%0.31
|Detay
|
MENDERES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALKAN
|188
|%0.28
|Detay
|
MENEMEN
Açılan Sandık Oranı %99.58
|TEKİN ALPTEKİN
|363
|%0.31
|Detay
|
NARLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT AFŞAR
|44
|%0.12
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ÖDEMİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YORUCU
|193
|%0.24
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|
SEFERİHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEHRA ÇAKAR
|61
|%0.17
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|
SELÇUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN GÜNAYDIN
|53
|%0.22
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|
TİRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL YALÇINKAYA
|210
|%0.38
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|
TORBALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CANER DİRLİK
|445
|%0.37
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URLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ORAKÇI
|67
|%0.15
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